« Le doyen Laye Diaw mérite un hommage de son vivant »

iGFM-(Dakar) Membre du Comité « Sargal » Abdoulaye Diaw, Serigne Mbacké Ndiaye a affirmé que le doyen de la presse sportive sénégalaise mérite un hommage de son vivant. Et d’ajouter que c’est le moment de parler de son travail et de l’apport qu’il a pour la bonne marche du sport national. Décidant de célébrer le journaliste de la RFM les 1er et 2 avril 2020, l’ancien Ministre appelle le monde sportif à accompagner le Comité pour la réussite de l’événement, qui aura lieu au stade Alassane Djigo et au Théâtre National Daniel Sorano.