Le Forum civil demande à l’Etat de renégocier le contrat de concession de l’autoroute à péage

iGFM – (Dakar) – Le DG de Senac avait déclaré « qu’aujourd’hui Senac est allé au-delà de ce que le contrat leur demande de faire. Et l’idée de renégociation ne parait pas appropriée parce que l’on peut le renégocier que s’il y a une clause qui le permet et aujourd’hui, il n’y en a pas ». Cette sortie a mis le Forum civil en rage, et selon Birahim Seck « l’autoroute à péage est une autoroute de stress avec les longues files d’attente au niveau des postes de péage, et que cette déclaration du directeur de Senac montre une volonté de fermer toutes possibilités de renégociation du contrat de concession le liant à l’Etat du Sénégal ».

IGFM