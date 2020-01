iGFM – (Dakar) Le gouverneur de Saint Louis Aliou Aidara Niang a reçu hier la délégation de l’Association pour l’Islam et le Soufisme (AIS) dans le cadre de la préparation de la tenue du Forum national sur l’éducation coranique au Sénégal le samedi 22 février à Dakar. Il a magnifié l’initiative et exhorté les membres de l’Ais à poursuivre et à pérenniser ces genres d’actions qui participent au rayonnement de l’Islam.