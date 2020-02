Le Jeune Afro sénégalais revient avec plus de sonorités dans « Citizen of te world »

iGFM – (Dakar) Il vit en Espagne depuis son enfance et se rend fréquemment à Salamanque pour répéter, enregistrer et jouer ses chansons avec des musiciens résidant dans notre ville.

Rawan Diallo Band est composé de: Flavio Francis (basse), Laurent Lavigne (guitare et chant), Jose Campusano (batterie), DamBamba Thiam (basse et percussion), Raimundo Martín Luengo (guitare et chant) et Rawan Diallo (voix et guitare). Le Jeune Afro sénégalais nous revient avec plus de sonorités dans le projet Citizen of te world. Dont il fait vivre un voyage sprituel à travers des mélodies afro moderno racontant des histoires vécues. Dans la nouvelle vidéo de Rawan » my zik life » on a la participation du top model qui a fait sa sortie sur les chaines nationales españoles Katy huayamave ecuatoriana et des danseurs Professional comme Rafel qui a remporté les Awards 2019 « bailame Pamplona » la profesora de dance Keneu … Le Jeune Rawan est devenu l’un des artistes Afro africains les plus côtoyés dans les projets culturels de la maire de Pamplune et les villes voisines comme Salamanca, Madrid, Barcelona, Biaritz…

Mame Fama GUEYE