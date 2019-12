Le message de l’archevêque de Dakar et le dialogue national à la Une

iGFM – (Dakar) – Le message de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye à l’occasion de la fête de Noël et l’installation du comité de pilotage du dialogue national sont entre autre les sujets à la Une des quotidiens reçus jeudi à l’APS.

Le Soleil met en exergue ‘’les messages forts’’ de l’Archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye ’’exhorte au respect du cadre de vie et plaide pour la protection des enfants’’, selon le journal.

C’est un ’’message de Noël autour de la protection des enfants, de la solidarité et de l’entraide’’, dit Sud Quotidien qui ajoute : ’’l’Eglise +instruit+ Etat et fidèles’’. Sud se fait écho de ces propos de l’Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye : ’’Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse, pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement’’.

Dans son message l’Archevêque de Dakar estime qu’il est ‘’grand temps’’ pour le Sénégal ‘’de dépasser les actions symboliques, pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l’égard des enfants’’.

’’Il est grand temps, pour notre pays, de dépasser les actions symboliques, pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l’égard des enfants. Car une société qui sait prendre soin de ses enfants se forge un mental fort pour mieux s’occuper des plus petits, des plus faibles et des plus pauvres !’’, soutient Monseigneur Benjamin Ndiaye.

L’Archevêque de Dakar prie pour que les enfants qui naissent ‘’soient bien accueillis, aimés, soignés et respectés’’.

’’Que le don de la vie reçue de Dieu s’épanouisse pour vous en bonheur impérissable ! Que les enfants qui naissent à la vie soient bien accueillis, aimés, soignés et respectés. Car, c’est beau la vie, et c’est un don de Dieu, le don même par excellence !… Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse, pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement’’.

Sur la question de la maltraitance des enfants, ‘’Monseigneur Benjamin Ndiaye tape sur la table’’, souligne Libération. Le journal note que le religieux ‘’s’insurge contre les violences faites aux enfants’’.

Tribune se fait également écho du message de L’Archevêque de Dakar, lequel estime qu’il ‘’est grand temps, pour notre pays, de dépasser les actions symboliques, pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l’égard des enfants’’.

Le journal aborde également l’installation ce jeudi par le chef de l’Etat du comité de pilotage du dialogue national et titre : ‘’Me Wade boude Macky Sall’’. D’après le journal cette cérémonie d’installation se tiendra sans le Parti démocratique sénégalais (PDS) de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.

Selon L’As aussi, ‘’Wade et les siens boudent’’ la cérémonie d’installation du comité de comité de pilotage du dialogue national. Le journal rapporte qu’en ‘’dépit des retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, les deux responsables libéraux, Bara Gaye et Doudou Wade qui devaient représenter le PDS dans le comité de pilotage du dialogue national ont décidé d’adopter la politique de la chaise vide’’.

Le Quotidien note que ‘’Le PDS fait faux bond’’.

Vox Populi parle de ‘’coup de froid entre Wade et Macky’’. ‘’Le PDS ne sera pas au palais pour le dialogue. Les libéraux n’ont pas été consultés par le chef de l’Etat et ont pris par voie de presse les noms de leurs représentants’’, rapporte le journal.

L’As annonce ’’la paix des braves entre le chef de l’Etat et les agents de la SDE’’. ’’Macky Sall leur accorde 8% des parts dans Suez et abroge le décret de réquisition’’. L’Observateur parle de ’’cadeau de Noël de Macky Sall aux travailleurs de la SDE’’. Le chef de l’Etat a reçu les travailleurs de la SDE en audience le 24 décembre, selon le journal.

Auteur : Aps