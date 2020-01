Le MFDC réclame vérité et justice dans la mort d Abdou Elinkine Diatta

iGFM – (Dakar) Rappelé le 13 janvier 2008 l’aile politique du mouvement des forces démocratique de la Casamance à célébré ce lundi 20 janvier 20 la mort de son leader charismatique le prélat rebelle Abbé Diamacoune Senghor. : Nous avons célébré la mort de l’abbé ce parce que c’est ce 20 janvier qu’il a été porté » renseignent les membres de l’aile politique du mouvement séparatiste qui célébrait l’événement dans le siège à Mangocouro.

Interpellé sur la mort de Abdou Elinkine Diatta, » nous réclamons vérité et justice dans la mort de notre secrétaire général Abdou Elinkine Diatta « . à dit Yaya Diatta porte parole du jour du MFDC. Des membres qui se disent favorables à la paix en Casamance. Sur la succession de Abdou Elinkine Diatta, « nous allons réunir toutes les sections et le moment venu nous choisirons son successeur » à ajouté Yaya Diatta.

Jour de prières pour les membres et sympathisants de leur mouvement, « nous avons prié pour le repos de l’âme de nos morts mais aussi et surtout dans un Sénégal uni et prospère’ ont laissé entendre les participants à la rencontre.

IGFM