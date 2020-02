Le Port de Ndayane à DP World pour 1000 milliards

iGFM – (Dakar) – Le futur port multifonctionnel de Ndayane a été cédé par le président Macky Sall à Dubaï Ports World. Selon le journal L’Observateur, l’accord du plan d’investissement de ce port d’un montant de 1000 milliards a été signé, vendredi dernier, à Dubai.

Le Port de Ndayane, qui s’étend sur 600 hectares, sera un port en eau profonde de 18 mètres de profondeur et l’un des plus grands en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Il pourra, à terme, recevoir des post-Panamax, c’est-à-dire des porte-conteneurs qui pourront venir avec 10 000 conteneurs, explique-t-on.

Il offrira aussi une forte opportunité de connexion à la Zone économique spéciale intégrée, tout en bénéficiant de la proximité de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD).

À sa mise en service, cette plateforme servira d’alternative au port de Dakar qui capte actuellement 95 % des échanges commerciaux du Sénégal.

IGFM