Le président de la Caf exclut la tenue de la Can 2021 en juin-juillet

iGFM-(Dakar) Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (CAF), estime qu’ »il n’est pas possible » d’organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 en juin et juillet, « en raison des conditions climatiques » du Cameroun, le pays hôte, durant cette période de l’année.

« A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la Coupe d’Afrique des nations en juin-juillet », a-t-il déclaré dans un entretien publié par le site d’information Insidewolrdfootball.