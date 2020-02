Le PSG décimé face à l’OL, Neymar forfait

iGFM-(Dakar) La 24e journée de Ligue 1 s’achèvera dimanche au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’affronteront dans un classique du championnat aux allures de duel déséquilibré. Le club de la capitale occupe confortablement le fauteuil de leader (1er, 58 points) alors que les hommes de Rudi Garcia pointent à la 6e place (33 points) et comptent 7 unités de retard sur la 3e place synonyme de Ligue des Champions. Pour ce choc, Thomas Tuchel devra toutefois compter sans plusieurs de ses cadres.

« Pour Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, le match arrive trop tôt. Ils ne seront pas disponibles contre Lyon. Juan Bernat, Colin Dagba, et Abdou Diallo seront également absents », a précisé le technicien allemand lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, ce samedi. Thomas Tuchel a indiqué que l’objectif, pour ses trois Brésiliens, était de revenir pour le prochain match à Dijon, mercredi, en quart de finale de la Coupe de France. Dans le but d’être fin prêt pour le 8e de finale de la C1, à Dortmund (18 février).