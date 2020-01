iGFM – (Dakar) – Selon l’ancienne ministre de la santé Safiétou Thiam et actuelle secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (Cnls), 60% des nouveaux infectés par le virus du sida sont des jeunes âgés entre 0 et 24 ans. Dr Thiam a fait cette révélation en marge de la 7ème édition du forum des investisseurs. Une annonce qui doit pousser les jeunes à réfléchir et à se protéger avant de passer à l’acte.

IGFM