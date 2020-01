Le stade Demba Diop mis à la disposition de la FSF

iGFM-(Dakar) C’est désormais officiel. Après plusieurs mois d’attente, le stade Demba Diop reprendra du service bientôt. En effet, un protocole d’accord entre le Ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été signé, ce vendredi pour que l’instance dirigeante prenne en charge cette infrastructure.

C’est grâce à l’appui de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) que Demba Diop sera transformé pour devenir un stade de dernière génération. Cette décision était dans les tuyaux puisque le Président Macky Sall avait reçu en audience les présidents Augustin Senghor (FSF), Ahmad Ahmad (CAF) et Infantino (FIFA), il y a un an. Et, ce jour là, cette question avait été évoquée.

Du coup, les amoureux du football local peuvent donc commencer à se frotter les mains même si les travaux n’ont pas encore démarré.

Pour rappel, le stade Demba Diop est fermé depuis juillet 2017 après l’incident survenu lors de la finale de la Coupe de la Ligue, qui avait causé huit morts.

Mamadou Salif GUEYE