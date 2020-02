Les 20 plus gros salaires de Ligue 1 dévoilés

iGFM-(Dakar) Comme chaque année, les salaires des joueurs du championnat de Ligue 1 sont dévoilés au grand public. Et voici quels sont les éléments les mieux payés.

Lorsque les plus gros salaires de Ligue 1 sont dévoilés, généralement, il n’y a aucun suspens. Leader incontesté et incontestable du championnat de France (12 points d’avance sur son dauphin phocéen), le Paris Saint-Germain impose sa domination sur le terrain, mais aussi chez le comptable. Dans son édition du jour, L’Équipe a en effet révélé les joueurs les mieux rémunérés de l’Hexagone. Et sans surprise, le club de la capitale truste les dix premières places des estimations faites par le quotidien sportif.

Avec un peu plus de 3 M€ mensuels, Neymar est bien évidemment largement en tête de ce classement, devant Kylian Mbappé et ses 1,9 M€ par mois. Le podium est complété par leur capitaine, Thiago Silva. Libre de tout contrat en juin prochain, le Brésilien touche 1,5 M€ mensuels à 35 ans. On comprend donc pourquoi Paris réfléchit sérieusement pour savoir s’il faut prolonger ou non l’ancien Rossonero. Récemment prolongés jusqu’en 2024, Marquinhos et Marco Verratti peuvent remercier leur employeur puisqu’ils pointent au cinquième rang (1,2 M€), juste derrière Edinson Cavani (1,3 M€).

Pas de joueurs de l’OL dans le top 20

Angel Di Maria (1,1 M€), Keylor Navas (1 M€), Mauro Icardi (800 000€) et Leandro Paredes (750 000€) complètent ce top 10. Pour trouver la trace d’un joueur n’appartenant pas au PSG, il faut descendre jusqu’à la 12e place où l’on trouve le néo Monégasque Wissam Ben Yedder. Recruté par l’ASM l’été dernier en échange de 40 M€, l’international tricolore toucherait 650 000€ par mois, soit un tout petit peu moins que Presnel Kimpembe et ses 670 000€ mensuels. À noter que Cesc Fabregas (600 000€, 14e) et Tiémoué Bakayoko (450 000€, 19e) sont les deux autres Asémistes présents dans ce top 20.

De son côté, l’Olympique de Marseille parvient à placer deux joueurs dans ce classement des vingt plus gros salaires de L1 : Kevin Strootman (500 000€, 16e) et Dimitri Payet (500 000€, 16e). Enfin, si la situation financière de l’Olympique Lyonnais est bien meilleure que celle du rival marseillais, il est intéressant de remarquer qu’aucun Gone ne figure dans le top 20. Memphis Depay est 23e avec 420 000€ mensuels, soit deux rangs devant Anthony Lopes (400 000€, 25e) et six devant le tant décrié Bertrand Traoré (350 000 M€, 29e).