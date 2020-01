Les Sénégalais pris au piège du Coronavirus en Chine, lancent un S.O.S

iGFM – (Dakar) – « Nous sommes 12 ressortissants sénégalais résidant actuellement à Wuhan. La ville est mise en quarantaine depuis des jours. Nous nous portons bien pour l’instant, mais la situation s’empire de jour en jour. Nous sommes très fatigués en ce moment et espérons un rapatriement dans les meilleurs délais comme sont en train de le faire d’autres pays pour leurs ressortissants. On est coincés ici et tout est fermé, sans nourriture ni rien. Les hôpitaux sont débordés et personne n’a le temps de personne », ont fait savoir des ressortissants sénégalais établis en Chine.

France 24 confirme que les capitales se mobilisent. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, s’apprêtent, mardi 28 janvier, à lancer l’évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d’une épidémie de pneumonie virale dont le bilan dépasse désormais 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de 4 500 personnes.

Wuhan, métropole du centre du pays où est apparu en décembre le nouveau coronavirus, puis la quasi-totalité de la province du Hubei sont coupées du monde depuis jeudi par les autorités dans l’espoir d’endiguer l’épidémie. Quelque 56 millions d’habitants sont concernés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Sénégalais sont effrayés.

IGFM