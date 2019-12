Les victimes présumées de la «méthode Idy»

IGFM – Certaines déchirures sont atroces. Mais la méthode «Idy» aurait poussé certains des fondateurs du Rewmi dans les bras de Macky Sall, qui avait entrepris d’affaiblir Idrissa Seck après son départ de Benno bokk yaakaar (Bby). L’actuel président du Conseil départemental de Thiès, jugé trop distant et peu chaleureux, est bien seul dans son Cyber Campus entouré de jeunes politiciens, sans base politique, même s’ils se rêvent futurs barons. L’Observateur dresse la liste, loin d’être exhaustive, des présumées victimes de de l’ego de «Ndamal Kadior».

Pape Diouf-Oumar Guèye, les dissidents de premiers heurts

Les premières velléités de dissidences ont commencé, en 2013, lorsqu’Idrissa Seck décide de quitter la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), après un an de compagnonnage avec le Président Macky Sall. Oumar Guèye, ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement et Pape Diouf, ministre de la Pêche et de l’économie maritime, refusent de démissionner du gouvernement. Pape Diouf et Oumar Guèye se brouillent avec Seck et quittent le parti Rewmi. Mais à la suite des Locales de 2014, Pape Diouf défait à Bambey, passe à la trappe. Il est défenestré de son ministère. Après avoir traversé le désert pendant 2 ans, il va se contenter d’un poste de Président de conseil d’administration (Pca) à la Société nationale de recouvrement (Snr). Devenu aphone, Pape Diouf s’est complètement éclipsé de la scène médiatique.

Quant à Oumar Guèye, les vicissitudes politiques l’ont séparé de son plus que frère, entendu que son fils aîné porte le nom d’Idrissa Seck et sa fille celui de Ndèye Penda Tall, épouse d’Idrissa Seck. Les deux amis qui aimaient se rendre pendant la nuit, à la dibiterie de Khadim Sambe, au moment des vaches maigres vont enterrer plusieurs décennies d’amitié et de fraternité. Quand bien même, le maire de Sangalkam n’entretient pas les meilleurs rapports avec certains des ex Rewmistes dans le Macky. Il lui est reproché un égoïsme et son ego surdimensionné. En concurrence avec son ancien lieutenant, le député maire de Bambilor, Ndiagne Diop, Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, peine à asseoir son leadership dans le département de Rufisque.

Me Nafissatou Diop Cissé, la dame du Fonsis

Elle était une figure emblématique du Rewmi. Membre du cercle restreint de Idrissa Seck, Me Nafissatou Diop Cissé a démissionné, en 2013, du parti Rewmi. Celle qui buvait le prêt-à-penser qui tombait de la chair Orange du patron du Rewmi est bombardée Pca du Fonds souverain des investissements stratégiques (Fonsis). Me Nafi qui montait souvent au créneau pour «fusiller» son ancien mentor Idrissa Seck, lui rappelant le fameux protocole de Rebeuss, s’est aussi emmurée dans le silence.

Le «club des 5» et le Sall coup

Le sol a semblé se dérober sous les pieds du président du parti Rewmi, quand il a vu 5 députés de son parti sur le groupe de 10 qu’il avait à l’Assemblée nationale, lors de la 12e législature, répondre à la main tendue du Président Sall. Cheikh Tidiane Diouf, ancien député de Rewmi du département de Tivaouane, a été le 1er à rompre avec Idrissa Seck. Aujourd’hui, Cheikh Tidiane Diouf s’est retrouvé au chômage sans source de revenus. L’Agence nationale des éco-villages (Anev) dont il présidait le Conseil de surveillance, a été dissoute.

Ce sont ensuite les députés Oumar Sarr, ancien Président du conseil régional de Diourbel, Mariama Diallo de Vélingara, Madjiguène Fall, rappelée à Dieu et enfin Samba Bathily qui vont claquer avec fracas la porte du parti Rewmi. A la différence des autres, Oumar Sarr et Samba Bathily vont créer leurs partis politiques perdus dans le lot des 300 répertoriés au Sénégal.

Samba Bathily qui a créé le parti de la Convention des démocrates du Sénégal (Cds), apprécie positivement son compagnonnage avec Macky Sall. «Nous sommes bien traités au sein de Benno bokk yaakaar», répond-il à une question de L’Observateur en rapport avec la subvention que le Président Macky Sall octroie aux partis alliés.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE