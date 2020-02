«Les vrais terroristes sont ceux-là qui nous ont volé notre avenir»

IGFM – «Macky Sall ‘’wata wat’’ (Macky Sall met la pédale douce). Toutes les consciences justes sont malheureuses. Tous les démocrates de conviction sont malheureux. Nous souffrons tous de la situation des libertés dans notre pays. L’emprisonnement de Guy Marius Sagna est un scandale, un grand péché contre le peuple et contre la justice. C’est un grand péché contre les anges et contre Dieu. Malheur à Macky Sall parce qu’il est à l’origine de tous les scandales qui secouent notre peuple. Il maîtrise une certaine presse et fait passer l’idée selon laquelle Guy Marius Sagna est un terroriste. S’il en est un, nous sommes tous des terroristes. Si Guy est terroriste, nous sommes fiers et très honorés de défendre ce terroriste qui a décidé de défendre les pauvres, de lutter contre la spoliation des terres à Taïba Ndiaye et à Guédiawaye. Un terroriste qui hypothèque sa vie pour défendre les familles pauvres. Les vrais terroristes sont ceux-là qui spolient nos terres, qui nous ont volé notre avenir, nos larmes, notre sang et notre sueur. Guy est un patriote, il doit rentrer à la maison, retrouver sa famille et ses enfants.»