L’ex-Dg de Dangote Sénégal, Aramine Mbacké, arrêté

iGFM – (Dakar) Aramine Mbacké, ex-Dg de Dangote Sénégal, a été arrêté, hier, par la Section de Recherches. Les gendarmes ont exécuté la contrainte par corps sollicitée par la femme d’affaires Oumy Thiam qui lui réclame 57 millions de Fcfa selon les Echos.

La plaignante, qui peine à rentrer dans ses fonds, avait saisi la justice d’une requête aux fins d’incarcération pour contraindre l’ex-Dg de Dangote Sénégal à s’acquitter du paiement de la créance.

Aramine Mbacké est poursuivi par la femme d’affaires pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 537 millions de Fcfa. Il a été reconnu coupable, le 16 février 2017, avant d’être condamné à un an de prison avec sursis.