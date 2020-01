L’histoire bégaie – Après Wade hué par SJD en 2008, Macky Sall subit le même sort en Angleterre

iGFM – (Dakar) L’histoire bégaie. Les faits sont presque identiques. Un président de la République qui se fait huer par un compatriote au moment il tient une rencontre avec la communauté sénégalaise vivant à l’étranger. Après l’ancien président Me Abdoulaye Wade, qui s’était fait hué à Chicago en 2008 par l’ancien journaliste-chroniqueur Souleymane Jules Diop à Chicago pour réclamer plus de justice et de démocratie au Sénégal, c’est au tour du président Macky Sall de connaître le même sort. Cette fois-ci en terre anglaise. Au moment où il s’y attendait le moins une dame a crié haut et fort: « libérez Guy Marius Sagna ». Des cris qui ont duré au moins 30 secondes avant qu’on l’expulse de salle, sous le regard ahurissant du Président Sall.



Macky Sall hué en Angleterre