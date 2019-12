L’histoire inédite de Carlou D avec la Sicap

iGFM-(Dakar) En s’apprêtant à fêter ses 15 ans de carrière, le 28 décembre prochain au Grand Théâtre, Carlou D a fait des révélations sur son parcours artistique, ce vendredi soir, sur la RFM, dans l’émission Keur Gui.

« Au début, j’avais du mal à être accepté par des gens qui n’habitent pas la banlieue. Lorsque je quittais les Parcelles pour me rendre à la Sicap, on me chambrait en me disant que j’habite après le pont. Beaucoup pensent que les banlieusards ne sont pas intelligents où ils n’ont pas fait les bancs. J’ai vécu ces moments-là et ce n’était pas facile », a-t-il révélé. « Même lorsque j’ai connu ma femme, c’était pareil. Un jour, je l’ai dit de venir avec aux Parcelles Assainies, elle m’a demandé c’est où ça », a-t-il fait savoir en souriant. « C’est juste pour dire aux gens de la banlieue de croire en eux. Je suis issu des Parcelles Assainies et j’ai vécu des moments difficiles là-bas. Mais, je m’en remets à Dieu », a indiqué l’artiste qui en est déjà à 7 albums en 15 sur scène.

Carlou D a par ailleurs souligné que le 18 Safar qui est célébré chaque année, l’a beaucoup marqué durant ses 15 ans de carrière. Il a également estimé que son secret reste le travail et le courage.