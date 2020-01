L’hommage bouleversant de Lebron James à Kobe Bryant

iGFM-(Dakar) LeBron James compte sans doute parmi les personnes les plus affectées par la disparition de Kobe Bryant. Cette nuit, le King est sorti de son silence. Son hommage est bouleversant…

On se pince et se frotte les yeux sans cesse, toujours avec l’espoir de se réveiller du mauvais cauchemar dans lequel le monde du basket est plongé depuis dimanche. Mais cette terrible vérité est bien réelle, Kobe Bryant nous a quitté.

Pourtant, il continuera à vivre à tout jamais dans nos cœurs et dans nos têtes. Il continuera à vivre tant que nous auront en mémoire les nombreuses anecdotes qui ont fait sa légende. Il continuera à vivre tant que les hommages se succéderont.

Et de tous les hommages que l’on peut lire depuis dimanche, celui de LeBron James est sans aucun doute le plus bouleversant, le plus émouvant. Cette nuit, le King est sorti de son silence, a ouvert son cœur, et on ressent toute la douleur qui le ronge.

Je ne suis pas prêt mais je me lance. Je suis assis en essayant d’écrire quelque chose pour ce post, mais à chaque fois que j’essaye, je commence à pleurer un nouvelle fois, juste en pensant à toi, ma nièce Gigi, et l’amitié, le lien, la fraternité que nous avions.

J’ai vraiment entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philadelphie pour retourner à LA. J’étais à des années lumières d’imaginer que ce serait notre dernière conversation. WTF ! J’ai le cœur brisé, je suis dévasté mon frère !

Je t’aime grand frère. Mes pensées vont à Vanessa et aux enfants. Je te le promets, je vais porter ton héritage. Tu représentes tellement pour nous et surtout pour la Lakers Nation. C’est ma responsabilité de mettre ça sur mon dos et d’avancer.

S’il te plait, donne-moi de la force depuis le paradis et veille sur moi ! Je gère pour nous deux ici ! Il y a tellement de chose que je veux te dire mais je ne peux pas parce que je ne digère toujours pas. À la revoyure mon frère.

Difficile de terminer la lecture de cet hommage sans avoir les yeux humides. S’il va lui falloir du temps pour s’en remettre, LeBron à la possibilité d’offrir le plus beau des cadeaux à son « grand frère ». Remporter un titre. Pour Kobe.