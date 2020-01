Liga : le Real Madrid leader après sa victoire à Getafe

iGFM-(Dakar) Raphaël Varane (un but, un csc provoqué) et Thibaut Courtois, excellent dans le but, ont été les grands artisans de la victoire (3-0) à Getafe du Real Madrid, leader provisoire avant le match du Barça en soirée.

mis à jour le 4 janvier 2020 à 19h05

partager

Chez l’une des équipes les plus difficiles à jouer du Championnat d’Espagne, le Real Madrid, qui restait sur trois nuls de rang, à été gêné par le pressing de son voisin du sud de la capitale et il a fallu un coup de pied arrêté et la complicité involontaire du gardien du 7e de la Liga pour le lancer samedi au Coliseum vers un succès synonyme de première place provisoire (3-0).

Premier tournant, un coup franc, à la suite d’une faute inutile de Nyom sur Bale près du poteau de corner, est d’abord passé devant le but de Soria, qui a mal apprécié la remise de Ferland Mendy que Raphaël Varane a coupé de la tête sous son nez, ouverture du score 100% tricolore finalement attribuée à Soria contre son camp (34e).

Si le Real s’en est bien tiré en première période, il faut aussi en attribuer le mérite à son dernier rempart. En difficulté ces derniers temps, Thibaut Courtois a débuté 2020 par une partie trois étoiles en s’opposant aux grosses occasions de Getafe (24e, 44e et 45e+2).

Le match a tourné en début de seconde période. Cette fois, le Real a bien marqué par Varane, trop seul pour placer, sur un coup franc de Kroos, un nouveau coup de tête victorieux sous la barre de Soria, but validé après dissipation par le VAR d’un soupçon de hors-jeu (54e). Modric a fermé la marque sur une dernière contre-attaque dans le temps additionnel (95e+6).

Le joueur : Thibaud Courtois

En méforme en début de saison, comme il l’avait été dans ses premiers mois au Real en 2018, l’internartional belge de 27 ans a gardé son équipe dans le match en repoussant à 0-0 une violente volée de l’Argentin Arambarri. Il s’est montré encore solide quand Getafe a pressé en fin de première période en détournant un tir de Fajr et en se couchant sur un coup de tête de Cabrera sur coup franc. Un contributeur essentiel à cette victoire engrangée le jour du 4e anniversaire de Zinédine Zidane sur le banc.

1

Le Real Madrid est leader provisoire de la Liga avec un point d’avance sur le FC Barcelone qui dispute un derby de Catalogne en soirée sur la pelouse de l’Espanyol (21 heures). Le FC Séville, tenu en échec vendredi soir par l’Athletic Bilbao (1-1) est relégué à cinq longueurs.