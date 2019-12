Ligue 1 : ce qu’il faut retenir de la 3e journée

iGFM-(Dakar) L’équipe de Dakar Sacré Cœur a conservé sa place de leader de la Ligue 1 en dépit d’un match nul vierge concédé devant l’AS Douanes dans le cadre de la troisième journée du championnat professionnel, informe l’APS.

Avec ce nul, DSC compte 7 points (+5), le même nombre de points que l’AS Douanes, son adversaire du jour (7 points +3) et l’AS Pikine (7 points +2).

L’équipe pikinoise qui aurait pu s’emparer de la première place après le partage des points entre le DSC et l’AS Douanes, a été également contrainte au nul (1-1) par Mbour PC.

L’équipe de Teungueth FC a largement battu celle du Stade de Mbour (3-0).

Toutefois, le carton de la 3-ème journée est l’œuvre de Diambars victorieux de l’US Gorée (4-0) dans une rencontre jouée au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Le Casa Sports qui a débuté sa saison par une défaite à domicile (0-1) contre Teungueth FC, a poursuivi son opération de redressement.

Ainsi, après sa victoire lors de la deuxième journée contre Diambars (2-1), l’équipe fanion du sud du pays a battu le Ndiambour (1-0) ce dimanche pour le compte de la 3-ème journée.

Samedi, l’équipe de Niary Tally a battu (2-1) le champion sortant, Génération Foot tandis que le Jaraaf a fait match nul 1-1 contre le promu CNEPS Excellence de Thiès.

Voici les résultats de la 3-ème journée :

Samedi : Génération Foot-Niary Tally : 1-2, CNEPS-Jaraaf : 1-1.

Dimanche : US Gorée-Diambars : 0-4, Stade de Mbour-Teungueth FC : 0-3, Casa Sports-Ndiambour : 1-0, AS Douanes-Dakar SC : 0-0, AS Pikine-Mbour PC : 1-1.