Ligue 1 : ce qu’il faut retenir de la 6e journée

iGFM-(Dakar) La 6e journée de Ligue 1 de football a été disputée, ce week-end. Beaucoup d’enseignements ont été tirés parmi les sept rencontres.

Si le trio de tête est toujours occupé par Teungueth FC (1er, 16 points), As Douanes (2e, 13 points) et Dakar Sacré Cœur (3e, 11 points), on note des changements au milieu de tableau avec notamment le Casa Sports (6e) et Mbour Petite Côte (4e) qui ont grimpé après leurs succès respectifs contre Niary Tally (1-0) et l’US Gorée (3-0).

5 victoires à l’extérieur

Cinq victoires à l’extérieur ont été notées lors de cette 6e journée. Le promu, CNEPS, est allé s’imposer sur la pelouse de Génération Foot (1-0), décrochant son premier succès de la saison.

Au même moment, le leader Teungueth FC a battu Diambars à Saly (2-1), consolidant son fauteuil de leader grâce à son cinquième succès en six journées.

Le Stade de Mbour a enchaîné une deuxième victoire de rang en allant dominer le Jaraaf de Dakar (3-1). Les Mbourois qui avaient mal débuté la saison, s’éloignent petit à petit de la zone rouge.

Les 4e et 5e victoires sont à l’actif du Casa Sports et de l’As Douanes vainqueurs respectifs de Niary Tally (-0) et de l’As Pikine (2-0).

16 buts marqués

Le nombre de buts inscrits ce week-end était inattendu, surtout que les journées sont souvent pauvres en occasions. Cette fois, les choses ont bougé. Parmi les 7 rencontres, les filets ont tremblé à 16 reprises. Le match Jaraaf-Stade de Mbour (1-3) a été plus prolifique avec 4 buts.

Mais l’autre constat est qu’un seul match nul a été enregistré lors de cette 6e journée. Ce qui est rare dans ce championnat. Il s’agit du match Ndiambour-Dakar Sacré Cœur (1-1).

Mamadou Salif GUEYE