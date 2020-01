Ligue 1 : ce qu’il faut retenir de la 7e journée

iGFM-(Dakar) Diambars se rapproche du podium. Gorée respire mieux. Niary Tally traîne les pieds. Teungueth FC solide leader. Bilan de la 7e journée de Ligue 1 de football.

18 buts marqués

Sur les 7 matches disputés entre samedi et dimanche, 18 buts ont été inscrits. Pourtant, il y a eu un nul vierge (Stade de Mbour-Mbour PC) mais ce sont les attaquants qui se sont réveillés. Surtout dans trois rencontres : Teungueth FC-Ndiambour (3-2), Us Gorée-Niary Tally (3-0) et As Douanes-Diambars (1-4). Un chiffre acceptable pour un championnat dont on marque peu.

Gorée respire mieux

En s’imposant devant Niary Tally qui n’avance pas (1 V, 3 D et 3 N), l’Us Gorée a remporté son premier match de la saison. Les Insulaires étaient restés sur un nul et cinq défaites avant de respirer mieux. Mais le travail continue puisque Gorée est toujours lanterne rouge du championnat avec seulement 4 points.

TFC impressionne

Seule équipe encore invaincue cette saison, Teungueth FC a une nouvelle frappé un coup énorme face au Ndiambour de Louga (3-2). Il s’agit de la sixième victoire en sept sorties pour les Rufisquois qui impresionnent chaque week-end. Pourtant, les choses n’étaient pas simples mais les hommes de Youssou Dabo ont réussi à prendre le dessus grâce à leur confiance et l’appui de leur public. Ils ont partis pour battre un record.

Cheikh Bamba Dieng s’envole

Cheikh Bamba Dieng est seul en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 10 buts en 7 journées. Ce, grâce à son doublé contre l’As Douanes. L’attaquant de Diambars distance ses poursuivants (Bouly Junior Sambou, Makhtar Ndiaye) de 5 buts.

Mamadou Salif GUEYE