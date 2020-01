iGFM-(Dakar) Quelques changements ont été notés à l’issue de la 6e journée de Ligue 1 de football. Si le podium est resté le même, des équipes comme le Casa Sports et Mbour PC ont gagné quelques places grâce à leurs succès respectifs contre Niary Tally (1-0) et US Gorée (3-0).

En revanche, Niary Tally est à un pas de la zone rouge occupée toujours par CNEPS et Gorée.

Mamadou Salif GUEYE