Ligue 1 : Diambars perd à domicile

iGFM-(Dakar) Diambars de Saly a perdu à domicile, ce samedi, contre le Jaraaf de Dakar (0-1), en match comptant pour la 9e journée de Ligue 1 de football. Cette défaite freine encore les Académiciens qui avaient fait match nul lors de la journée précédente sur le terrain du Ndiambour de Louga (1-1). Diambars occupe provisoirement la 6e place avant la fin de cette journée, ce dimanche.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En s’imposant à l’extérieur, le Jaraaf (14 points) monte à la 4e place, à un pas du podium en attendant le match de l’As Pikine (5e, 13 points) contre l’Us Gorée (14e, 7 points). L’équipe de la Médina s’intéressera également à la rencontre entre le Casa Sports (7e, 11 points) et CNEPS (13e, 7 points).

Ce samedi, il y avait également un troisième match. Dakar Sacré-Coeur a été accroché par Niary Tally (0-0).

Quatre rencontres sont prévues, ce dimanche pour boucler cette 9e journée : As Douanes-Ndiambour, Stade de Mbour-Génération Foot, US Gorée-As Pikine et Casa Sports-CNEPS.

Mamadou Salif GUEYE