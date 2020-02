Ligue 1 : DSC dauphin de TFC, Génération Foot en pleine crise

iGFM-(Dakar) La 8e journée de Ligue 1 de football a été clôturée, ce dimanche, dans la banlieue dakaroise, avec l’un des chocs As-Pikine-Casa Sports qui s’est soldé par un match nul (1-1). Hier, le leader, Teungueth FC a été ralenti par le Jaraaf de Dakar (0-0).

Ce partage des points n’a donc pas de grandes incidences sur la tête de classement et cela d’autant plus que les poursuivants que sont l’AS Douanes et l’AS Pikine n’ont pas réussi à profiter. Mais, c’est Dakar Sacré-Coeur qui en a profité après son large succès devant Mbour Petite Côte (3-0). Avec 14 points, les Académiciens deviennent dauphins de TFC grâce au goal-average devant l’AS Douanes (+5 contre +3).

En bas de classement, l’US Gorée (dernière du classement) qui a remporté son dernier match, a décroché sa première victoire (1-0) à l’extérieur, contre le champion en titre Génération Foot (11e, 8 points) qui a toujours du mal à inquiéter ses adversaires cette saison. Le club de Déni Biram Ndao est en pleine crise avec 2 victoires, 4 défaites et 2 nuls.

Résultats complets de la 8e journée

Génération Foot-US Gorée : 0-1

Niary Tally-Stade de Mbour 2-0

Mbour PC-Dakar SC : 0-3

Jaraaf-Teungueth FC : 0-0

CNEPS-AS Douanes : 0-0

AS Pikine-Casa Sports : 1-1

Ndiambour-Diambars : 1-1

Mamadou Salif GUEYE