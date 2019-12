Ligue 1 : AS Douanes-DSC, duel au sommet

iGFM-(Dakar) Le match As Douanes Dakar Sacré-Cœur prévu, ce dimanche, est le duel au sommet de la 3e journée de Ligue 1 de football.

Les deux adversaires ont remporté leurs deux premiers matchs et vont donc s’affronter avec l’ambition d’asseoir chacun sa suprématie en ce début de saison. Ce match entre ces deux équipes est prévu au stade de Ndiarème de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.

Un duel de mal classés va dans le même temps opposer le CNEPS au Jaraaf, ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès. Une affiche très attendue entre deux équipes en quête de confiance. Surtout qu’elles ont déjà enregistré deux défaites successives.

Quant au leader, Génération Foot, elle reçoit Niary Tally qui cherche sa première victoire de la saison.

Programme de la 3ème journée

Samedi 21 décembre 2019

Stade Djibril Diagne

16h00 Génération Foot-Niary Tally

Stade Lat Dior

18h15 CNEPS-Jaraaf

Dimanche 22 décembre 2019

Stade Aline Sitoé

16h30 Casa Sports-Ndiambour

Stade Caroline Faye

16h30 Stade de Mbour-Teungueth FC

Stade Amadou Barry

16h30 US Gorée-Diambars

Stade Alassane Djigo

17h00 AS Pikine-Mbour PC

Stade Ndiarème

17h00 AS Douanes-Dakar SC

Voici le classement

1-er Dakar SC 6 points (+5), 2-ème AS Douanes 6 points (+3), 3-ème AS Pikine 6 points (+2), 4-ème Génération Foot 6 points (+2), 5-ème Teungueth FC 4 points (+1), 6-ème Ndiambour 3 pts (+1), 7-ème Casa Sports 3 points, 8-ème Diambars 3 points, 9-ème Mbour PC 1 point (-1), 10-ème NGB 1 point (-1), 11-ème US Gorée 1 point (-3), 12-ème Jaraaf 0 point (-2), 13-ème CNEPS 0 point (-3), 14-ème Stade de Mbour 0 point (-4)