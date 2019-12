Ligue 1 : Junior Sambou envoie Teungueth FC au sommet

iGFM(Dakar) Dakar Sacré-Cœur n’est plus leader du championnat. Le duel au sommet de la 4e journée de Ligue 1, qui l’opposait à Teungueth FC a tourné en faveur du club rufisquois (0-2), ce samedi, au stade Ngalandou Diouf. Junior Bouly Sambou est passé par là avec son doublé (12e et 35e). En inscrivant ses troisième et quatrième buts en championnat, l’attaquant rufisquois envoie son club au sommet du championnat avec 10 points devant l’As Douanes (10 points) qui est allée s’imposer sur la pelouse de Génération Foot qui ne sait plus gagner à domicile.

En revanche, Dakar Sacré-Cœur qui chute pour la première fois de la saison, perd le fauteuil de leader.

Du côté de Saly, le Stade de Mbour a arraché son premier point de la saison en accrochant Diambars (1-1).

Cette journée sera bouclée, ce dimanche avec notamment le choc Jaraaf-Casa Sports, au stade Alassane Djigo de Pikine.

Résultats du samedi 28 décembre 2019

Génération Foot 0-2 AS Douanes

Diambars 1-1 Stade de Mbour

Teungueth FC 2-0 Dakar Sacré-Coeur

NGB 0-0 AS Pikine

Mamadou Salif GUEYE