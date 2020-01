Ligue 1 : l’As Douanes battue à domicile

iGFM-(Dakar) L’As Douanes a été battue à domicile, ce dimanche, au stade Amadou Barry, par Diambars (1-4), en clôture de la 7e journée de Ligue 1 de football professionnel.

Saliou Gueye a inscrit l’unique but des Douaniers à la 85e minute de jeu. Ousseynou Niang (8′), Insa Boye (11′) et Cheikh A B Dieng (30′ et 77′) ont marqué les quatre buts de l’équipe de Saly qui a réussi un coup énorme en s’imposant en déplacement chez le deuxième du championnat, à l’issue d’un match plaisant. Septième avant cette journée, Diambars (4e) monte au classement avec 10 points (+5), en attendant le match de l’As Pikine (5e, 9 points) contre CNEPS (12e, 6 points) qui a démarré à 18h.

Malgré sa défaite, l’As Douanes garde toujours sa deuxième place, mais menacée par ses poursuivants.

Du côté de Mbour, le derby qui opposait le Stade de Mbour à Mbour PC s’est soldé par un match nul vierge (0-0).

Le point complet de cette journée à l’issue du dernier match qui oppose en ce moment CNEPS-As Pikine.

Résultats 7e journée

Samedi 25 janvier 2020

Teungueth FC-Ndiambour 3-2

Dakar Sacré-Cœur-Jaraaf 0-2

Dimanche 26 janvier 2020

As Douanes-Diambars 1-4

Stade de Mbour-Mbour PC 0-0

Casa Sports-Génération Foot 1-1

Us Gorée-NGB 3-0

CNEPS-As Pikine 0-1

Mamadou Salif GUEYE