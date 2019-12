Ligue 1 : le Jaraaf recevra ses adversaires au stade Alassane Djigo sauf l’As Pikine

iGFM(Dakar) Vainqueur du Casa Sports (1-2), dimanche pour sa première victoire de la saison, le Jaraaf de Dakar veut continuer à recevoir au stade Alassane Djigo. C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur Malick Daf.

« Si on jour mieux dans ce stade, on doit continuer à recevoir ici. La pelouse est bonne contrairement à celle du stade Léopold Sédar Senghor. Puisqu’on joue mieux ici, pourquoi ne pas jouer ici contre nos adversaires qui nous rendent visite », a-t-il dit, à la fin du choc de la 4e journée de Ligue 1 face au Casa Sports. « Mais cela ne concerne pas l’As Pikine. « Nous préférons recevoir l’As Pikine ailleurs qu’ici parce que ce stade l’appartient. Donc, nous souhaitons aller dans un autre stade parce qu’ici, ils seront chez eux », a-t-il précisé avec sincérité.

Revenant sur le succès précieux décroché face aux Sudistes, Daf salue la belle performance de ses joueurs. « Tout le monde attendait ce classique, parce que c’est entre deux bonnes équipes. Le Casa nous a posés des problèmes avec des joueurs techniques. Mais, nous aussi, nous avons réussi à avoir la maîtrise du jeu en faisant des efforts. Logiquement, on a ouvert le score et le Casa n’a pas cédé. Mais, l’équipe a continué à jouer en doublant le score. Je pense que mes joueurs ont été bons. Ce qui m’a le plus fait plaisir c’est la maîtrise du jeu. Ils n’ont pas perdu beaucoup de ballons. Mais, on a encaissé un but à la fin et je ne suis pas content. Il faut de la concentration vers la fin. C’est ce qui a manqué », a-t-il analysé, indiquant que le championnat est loin de tirer son épilogue même si on équipe gagne pour la première fois cette saison.

Mamadou Salif GUEYE