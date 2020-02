Ligue 1 : le PSG s’est fait peur face à l’OL, Gana passeur

iGFM-(Dakar) Le PSG a repris 12 points d’avance en tête de la Ligue 1 (24e j.) après avoir dominé l’Olympique Lyonnais sur le score de 4-2, dimanche soir, au Parc des Princes.

Une rencontre spectaculaire et à plusieurs visages car le club de la capitale a mené 3-0 avant de voir les Gones marquer deux buts coup sur coup et de concéder de nombreuses occasions. C’est finalement Cavani qui a scellé le sort de cette rencontre (79e). C’est son 199e but sous les couleurs parisiennes.

Avant cela, Di Maria avait ouvert le score d’un magnifique but (22e) suite à une passe de Gana Gueye, avant de voir Mbappé doubler la mise avant la pause (38e). Dès le retour des vestiaires, Marçal compliquait la tâche des siens en marquant contre son camp mais contre toute attente, l’OL revenait dans la partie avec des réalisations signées Terrier (52e) et Dembélé (59e). Il y aura eu des occasions pour égaliser mais la finition n’était pas au rendez-vous. Au soir de cette 24e journée de Ligue 1, Lyon est 9e, à 8 points du podium.