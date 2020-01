Ligue 1 : les deux clubs de Mbour s’offrent une première victoire

iGFM-(Dakar) Le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte ont attendu la 5e journée du championnat professionnel de Ligue1 pour décrocher chacun une première victoire depuis l’ouverture de la saison 2019-2020.

Les ‘’Stadistes’’ ont ouvert le bal samedi en battant le Ndiambour de Louga sur la marque de 2-0.

Ce dimanche, les ‘’Pélicans’’ sont allés battre à Ziguinchor, l’équipe du Casa Sports sur la même marque de 2-0.

C’est également la première fois de la saison que les deux équipes marquent deux buts dans un seul match.

Mais la similitude de leurs parcours s’arrête là. Contrairement au Stade de Mbour qui ne comptait qu’un seul point après son match nul 1-1 contre Diambars lors de la 4-ème journée, l’équipe de Mbour PC n’avait perdu qu’une seule rencontre depuis le début de la saison.

En quatre journées, les ‘’Pélicans’’ n’avaient été battus que par Génération Foot (0-1) et ont accumulé des nuls respectivement contre Niary Tally (0-0), contre l’AS Pikine 1-1 et contre le CNEPS Excellence de Thiès 0-0.

Au cours de cette 5-ème journée de ligue 1, l’équipe de Teungueth FC (13 points +7) a conforté sa place de leader après sa victoire 1-0 aux dépens de l’AS Douanes.

Les Douaniers restent à la deuxième place avec le même nombre de points (10) et le même goal-average (+4) que Dakar

Sacré Cœur.

Si le DSC a battu Diambars 2-1 samedi, il avait perdu 0-2 lors de la 4-ème journée contre l’AS Douanes qui passe donc à la faveur du goal-average particulier.

Les résultats enregistrés :

Samedi : AS Douanes-Teungueth FC : 0-1, US Gorée-Jaraaf : 0-1, CNEPS-Niary Tally : 1-1, Stade de Mbour-Ndiambour : 2-0, Dakar SC-Diambars : 2-1.

Dimanche : Casa Sports-Mbour PC : 0-2, AS Pikine-Génération Foot : 1-1.

APS