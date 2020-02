Ligue 1 : l’OM domine Saint-Etienne

iGFM-(Dakar) En clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne recevait l’Olympique de Marseille. Une rencontre malheureusement marquée par les incidents aux abords de Geoffroy-Guichard qui ont obligé les instances à retarder de 15 minutes le coup d’envoi. Pas de quoi chambouler les joueurs pour autant.

Surtout Dimitri Payet. Dès la 7e minute, le Réunionnais a mis les siens sur orbite en ouvrant le score dans un angle incroyable. Lancé, l’OM a mis du temps avant de sceller le score du match. En effet, après une deuxième période plutôt mitigée, il a fallu attendre la 85e minute pour voir Nemanja Radonjic inscrire le but du break (2-0). Une excellente opération pour les Phocéens qui confortent leur deuxième place et relèguent Rennes à six longueurs.