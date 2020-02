Ligue 1 : l’US Gorée n’est plus relégable, GF y est presque

iGFM-(Dakar) Bouclée ce dimanche, la 9e journée de Ligue 1 de football a été marquée par la victoire de l’US Gorée devant l’As Pikine (2-0). Grâce à leur troisième succès d’affilée, les Insulaires sortent de la zone de relégation pour la première fois depuis le début de la saison 2019-2020.

L’US Gorée compte désormais 10 points, soit un plus que le Ndiambour de Louga (9 points), Génération Foot (9 pts) et le Stade de Mbour (9 points), qui ont fait match nul. Ces deux dernières équipes se sont quittées sur le score d’un but partout (1-1), au stade Caroline Faye. Les Mbourois sont dans la zone rouge. Les Grenats y sont presque.

A Ziguinchor, le Casa Sports a été tenu en échec (0-0) par le promu, le CNEPS Excellence. L’équipe du Sud a remporté un point sur ses deux dernières sorties.

Pour rappel, Teungueth FC a conforté son fauteuil de leader en dominant logiquement Mbour Petite Côte (4-0), samedi, à Rufisque. Ils ont 23 points, soit huit de plus que Dakar Sacré-Cœur, le 2e, qui a fait match nul, 0-0 face à Niary Tally au même moment.

A noter que seules trois victoires ont été enregistrées parmi les 7 rencontres.