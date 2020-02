Ligue 1 : top 10 des entraîneurs les mieux payés

iGFM-(Dakar) Dans son édition du jour, L’Équipe révèle les salaires des protagonistes de la Ligue 1. Cap sur les entraîneurs. Dans le top 10 des coaches les mieux payés, Thomas Tuchel est sans surprise sur la plus haute marche, et de loin. Le coach du PSG a un salaire mensuel de 625 000 euros. Les émoluments du technicien allemand ont augmenté de plus de 200 000 euros depuis sa prolongation de contrat en mars dernier.

Ce top 10 commence sur les mêmes bases que le classement de la Ligue 1. En seconde position, on retrouve André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM pointe, lui, à 400 000 euros par mois. Le premier français de ce classement est Rudi Garcia (5e). Arrivé en cours de saison à l’OL, l’homme de 55 ans émarge à 250 000 euros par mois. L’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, est 8e (180 000 euros) alors que Julien Stephan (Rennes) se place au 9e rang (110 000 euros). Christian Gourcuff (Nantes) ferme la marche (10e, 90 000 euros).