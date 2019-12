Ligue des champions CAF : ce qu’il faut retenir de la soirée de samedi

iGFM-(Dakar) Les premiers résultats des matchs au programme ce samedi de la Ligue des Champions CAF sont tombés. L’Etoile du Sahel et l’USM Alger ont connu le même sort et Zamalek n’a pas pu enchaîner avec une deuxième victoire de rang en Zambie.

L’Etoile du Sahel a été surprise à domicile par une bonne équipe d’Al Hilal. La seule réalisation de cette rencontre a été l’œuvre d’Athar Eltahir. Le club tunisien n’a pas pu faire la passe de 3 après avoir connu deux victoires en autant de matchs.

Tout comme l’Etoile du Sahel, l’USM Alger a été battu à domicile sur la plus petite des marques par les Mamelodi Sundowns. Un succès possible grâce au but de Hlompho Kekana.

Zamalek revient de la Zambie avec un point du nul. Ayant ouvert le score par le truchement de Mostafa Mohamed, les égyptiens se sont faits rattrapés sur un but de Kola. Score final, un but partout.

Résultats partiels de samedi

Zesco United 1-1 Zamalek

Etoile du Sahel 0-1 Al Hilal

USM Alger 0-1 Mamelodi Sundowns