L’Italie sous le choc après la défaite de la Juve, Pep Guardiola en danger

iGFM-(Dakar) La Juventus a perdu ce samedi face au Hellas Vérone et inquiète la presse italienne, les Skyblues veulent prolonger Guardiola pour plusieurs années, et le Barça aimerait faire revenir Andrés Iniesta, voici la revue de presse du 9 février 2020 réalisée par Footmercato.

« Sarri ça ne va pas »

En Italie, toute la presse ne parle que de la défaite surprise de la Juve. Les Bianconeri ont perdu à Vérone, et c’est un truc de fou pour le Corriere dello sport, « fou » qui se dit Pazzini, comme le nom du buteur décisif sur penalty. Pour Tuttosport, « Vérone est super, Sarri ça ne va pas », et Cristiano Ronaldo a marqué sur ces 10 derniers matches de championnat, mais sans la victoire cette fois. Les critiques sur le technicien italien pleuvent aussi en Une de Quotidiano Sportivo qui voit un « Sarri dans la pénombre peinte en bleu ». Le quotidien transalpin pense aussi à Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter, qui peut donc se placer en embuscade, et profiter de l’erreur de la Juventus.

Une prolongation pour Guardiola ?

En Angleterre, c’est Manchester City qui fait réagir. Les Skyblues affrontent West Ham ce dimanche, mais ce qui fait les gros titres du Daily Mirror, c’est plutôt l’avenir du club et le futur de son entraîneur Pep Guardiola. Le journal anglais explique qu’il lui restera 12 mois de contrat après la fin de la saison, et que le club de City fait le forcing pour qu’il signe une prolongation de 5 saisons, et même au-delà. Mais du côté du coach, le discours est moins clair et des doutes subsistent au sujet de cette prolongation. D’ailleurs, ce dernier a déclaré qu’il ne pensait pas être l’unique raison pour laquelle les stars signaient dans son club. « City signera des stars, a-t-il affirmé, que je sois là ou pas. »

Le Barça pense à Iniesta

Du côté de la presse espagnole, une autre ancienne gloire du Barça fait parler, il s’agit d’Andrés Iniesta. D’après Sport, le milieu de terrain a été contacté par son ancien club. En effet, le Barça voudrait le faire revenir et notamment le coach Quique Setién, alors qu’Iniesta a tout de même 35 ans. L’ancien international espagnol souhaite plutôt terminer son contrat avec le Vissel Kobe, mais se serait senti valorisé par le coup de fil des dirigeants barcelonais. Il pourrait être amené à réfléchir d’ici la saison suivante explique ainsi Sport.