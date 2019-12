Liverpool vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs, Sadio Mané décisif

iGFM-(Dakar) Liverpool a remporté son premier Mondial des clubs aux dépens de Flamengo (1-0), grâce à un but de Roberto Firmino, bien servi par Sadio Mané dans le premier acte de la prolongation, samedi soir, à Doha (Qatar). Les Reds auront finalement fait craquer une équipe de Flamengo solide et même joueuse, à l’image de Bruno Henrique. C’est le premier trophée de Liverpool dans cette compétition.

Un VAR qui fait encore parler

Pendant quelques minutes, Liverpool a cru échapper à la prolongation : l’arbitre, M. Hail Aj Jassim, a sifflé un penalty pour une intervention par derrière de Rafinha sur Sadio Mané qui s’apprêtait à frapper au but. Mais, après consultation du VAR, alors qu’on le croyait sur le point de transformer le penalty en coup franc puisque l’action avait eu lieu juste avant la ligne, il a décidé purement et simplement de remettre le ballon en jeu, alors qu’il est difficile de croire que Rafinha n’a pas au moins gêné Mané sur cette action! Une décision qui a révolté le banc anglais, pas spécialement ravi de devoir disputer trente minutes supplémentaires alors qu’il doit rejouer jeudi en Premier League, à Leicester. Ce sera sans doute sans Oxlade-Chamberlain, touché à la cheville droite et qui a quitté le stade en béquilles.

Les partenaires de Sadio Mané terminent l’année 2019 sur une bonne note avec une Ligue des champions, une Super Coupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs.