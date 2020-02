L’OMS déclare le Coronavirus « ennemi public numéro 1 »

iGFM- Partie de Chine, l’épidémie de coronavirus, désormais appelé « Covid-19 » par l’OMS, constitue une «très grave menace pour le reste du monde» et doit être considéré par la communauté internationale comme « l’ennemi public numéro un», a déclaré mardi son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

S’exprimant lors d’un séminaire réunissant plus de 400 chercheurs et représentants d’autorités sanitaires nationales à Genève, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé a appelé à un partage des échantillons du virus et à une accélération de la recherche de traitements et de vaccins.

« Avec 99% des cas recensés en Chine, cela reste essentiellement une urgence pour ce pays mais qui représente une très grave menace pour le reste du monde», a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous espérons que l’un des résultats de cette réunion sera une feuille de route sur laquelle chercheurs et donateurs pourront s’aligner», a-t-il déclaré, tout en précisant qu’un vaccin pourrait être découvert d’ici 18 mois.

Au total, l’OMS a activé un réseau de 15 laboratoires de référence et identifié 168 autres laboratoires dans le monde disposant de la technologie nécessaire pour dépister le Covid-19, en accentuant ses efforts sur les pays en développement.

Le partage d’informations entre États, les mesures de prévention pour la population, l’envoi de matériel de protection et de détection dans les pays considérés à risque : toutes ces actions comptent, affirme l’OMS. En tout cas, si tout le monde tire dans le même sens et rapidement.

« Il y a moins de 400 cas en dehors de la Chine, pour un seul décès enregistré. C’est une fenêtre de tir. L’horloge tourne. Et le temps est la clef dans cette épidémie. Le virus ne dort pas, nous ne pouvons pas dormir non plus. Nous devons agir avec un sentiment d’urgence. Et avec un engagement politique fort partout dans le monde. Seulement à ce moment-là, nous pourrons battre l’épidémie», a lancé le patron de l’organisation.

L’OMS qui balance entre optimisme mesuré et déclarations alarmistes depuis plusieurs jours. De sorte qu’il est difficile de savoir vraiment où en est l’épidémie. Le bilan humain a franchi mardi 11 février la barre des 1000 morts en Chine, sur plus de 42 000 cas confirmés de contamination.

RFI