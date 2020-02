Louga : Moustapha Diop porte la réplique aux pourfendeurs de son parc d’attraction

iGFM – (Louga) – C’est un projet soutenu par un promoteur privé que le ministre maire de Louga compte réaliser sur le boulevard Abdou Diouf. Mais des conseillers municipaux et quelques personnes se réclamant de la société civile ont élevé la voix pour le dénigrer et évoquer son irrégularité. Présidant un meeting politique organisé par le jeune responsable Ibrahima Ndiaye, le ministre maire Moustapha Diop, a balayé d’un revers de la main ces allégations des pourfendeurs de son projet. L’édile de la capitale du Ndiabour a fait savoir que son seul souci est d’œuvrer pour le développement et le bien être des populations de Louga qui l’ont porté à la tête de la municipalité.

« Je ne bénéficie d’aucun faveur du en mon statut de maire. Pas de salaire encore moins d’avantages que je reçois de la mairie. Mon ambition est de faire ce qu’aucun maire n’a réalisé dans cette ville. Depuis mon élection à la mairie de Louga, je n’ai cessé d’engager des projets structurants et rénovateurs qui ont connus l’approbation et l’appropriation des populations. C’est dans cette logique que j’ai engagé le projet de rénovation et d’embellissement du prestigieux boulevard Abdou Diouf. Je compte faire de ce boulevard les Champs Elysées du Ndiambour », a soutenu Moustapha Diop sous les applaudissements nourris de ses inconditionnels qui se sont fortement mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux et lui témoigner leur soutien et leur accompagnement dans toutes ses entreprises allant dans le sens du développement de Louga.

Selon les personnes qui s’opposent à ce projet au nombre de trois conseillers municipaux membres de l’opposition que le maire a sur un ton plaisantin a nommé ‘gnetty ndomou Penda Narry », ce projet sur la boulevard n’a pas été soumis à l’approbation du conseil municipaux. Ce que réfute le ministre maire. « Ce projet a été bel et bien soumis et approuvé par l’ensemble des conseillers municipaux qui ont salué son importance pour les populations de Louga. C’est après qu’il a été présenté au préfet qui l’a adopté. Il n’y a rien d’illégal et qui vaille des critiques que je trouve du reste insensés. Je demande à ces trois conseillers municipaux d’être responsabilité et de se départir de leur casquette d’opposant quand il s’agit de l’intérêt des populations de Louga. On doit mettre nos intérêts personnels de coté et œuvrer pour le bénéfice des populations qui nous ont élus. Mes portes leurs sont largement ouvertes pour tout ce qui concerne l’intérêt des lougatois », a soutenu le ministre maire Moustapha qui s’est félicité de l’engagement des jeunes de son parti plus particulièrement du jeune Ibrahima Ndiaye qui a organisé une grande rencontre politique pour réitérer son accompagnement et sa volonté d’œuvrer pleinement pour la réussite des projets du maire qui dit travailler pour la réussite de la politique de développement du président Macky Sall.

Khalil Ibrahima SENE