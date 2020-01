Macky 2012 – Me Moussa Diop suspendu

iGFM – (Dakar) Après sa sortie dans la presse du jour annonçant l’exclusion de Mme Adji Mergane Kanouté et Moussa Diagne de la coalition Macky 2012, Me Moussa Diop vient d’être suspendu de son poste de coordonnateur de ladite coalition par les leaders qui se sont réunis ce jeudi pour analyser la situation.

Me Moussa Diop, président du parti AG-Jotna n’est plus coordonnateur de la coalition Macky2012. Les leaders en ont décidé ainsi après avoir statué ce jeudi sur son cas. Il a été suspendu de ce poste. Selon un communiqué parvenu à IGFM, les leaders ont déploré les « agissements de Me Moussa Diop et informé l’opinion qu’ils ne sont liés ni de loin ni de près à l’exclusion d’éminents membres de ladite coalition, en l’occurence l’honorable députée Mme Adji Mergane Kanouté, vice-coordonnatrice de la coalition et Moustapha Diagne, président de Synergie Républicaine. Qui a été désigné nouveau coordonnateur de ladite coalition jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau.

Hawa Signaté