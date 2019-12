Macky maintient le flou sur un 3e mandat : « Doumani waw, doumani Déét »

iGFM-(Dakar) La question du troisième mandat s’est invitée au face à face entre la presse et le chef de l’Etat. Mais ce dernier a encore fait dans le clair-obscur et a servi une réponse qui, sans aucun doute, va susciter la polémique. «Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non aussi», a répondu le président de la République à la question de Babacar Fall de la Rfm qui lui a demandé s’il sera candidat pour un troisième mandat.

«Je ne vais pas perdre mon temps sur cette question. Ce débat n’est pas opportun et ma réponse ne changera pas grand-chose au débat qui est déjà alimenté par une certaine opinion. Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. C’est une question à laquelle j’avais déjà répondu dans le passé. Je ne vais pas alimenter la polémique de ceux qui suscitent ce débat à mon avis inopportun», a dit le chef de l’Etat.

Argumentant sa position, Macky Sall a ajouté que répondre par l’affirmatif sur sa candidature à la présidentielle de 2024 pourrait créer une grosse polémique au Sénégal, mais également des manifestations. Et déclarer qu’il ne sera pas candidat en 2024 pourrait également créer des perturbations au sein de son parti et du gouvernement.