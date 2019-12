Macky Sall : «Ceux qui veulent marcher peuvent le faire, mais… »

iGFM- Face à la presse, le président de la République Macky Sall s’est exprimé sur la répression des manifestations de l’opposition ou des mouvements citoyens réprimées par la police. Sur cette question qui fait débat, le chef de l’Etat a évoqué la sécurité publique et les risques de trouble à l’ordre public, sur des places où les manifestations sont interdites.

«Je n’ai aucun problème avec les marches. Ceux qui veulent organiser des manifestions sont libres de le faire. On est dans un pays de démocratie, mais la démocratie c’est aussi des lois et règlements. Et on ne peut pas autoriser des marches sur des lieux où les manifestations ne sont pas autorisées. Ou sur des places où il y’a des risques de trouble à l’ordre public, ou également sur des place fréquentées par d’autres Sénégalais qui n’ont rien à voir avec la marche. C’est une question de sécurité.», a déclaré le chef de l’Etat.