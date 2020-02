Macky Sall sur la légalisation de l’homosexualité : « Cela n’est pas possible… »

iGFM-(Dakar) Sans grande surprise la question de la légalisation de l’homosexualité s’est invitée à conférence de presse conjointe du président de la République Macky Sall et le premier ministre Canadien, Justin Trudeau en visite officielle au Sénégal. Dans son discours, le président Macky Sall a déclaré que la société Sénégal n’est pas pour le moment prête à légaliser l’homosexualité.

« Je respect son choix de défenseur de droit de l’Homme. Je n’en suis pas moins un. Actuellement, les lois de notre pays obéissent à de normes qui sont le condensé des valeurs de culture et de civilisation. Ces lois sont le reflet de cette vision. Cela n’a rien à voir avec l’homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, qui respecte les droits de l’Homme. Les lois de notre pays obéissent à certaines normes de valeurs qui nous sont propres. Chaque pays a son propre métabolisme.», a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall.

Rappelant à son hôte que le Sénégal est un pays de droit et de démocratie, qui a ses réalités et qui fonctionne selon ses valeurs, Macky Sall a ajouté, «« Il ne faut pas dire aux Sénégalais demain on légalise l’homosexualité. Cela n’est pas possible parce que notre société ne l’accepte pas. Même dans les pays du nord, ce débat n’est pas totalement épuisé. Donc on ne peut pas avoir une vision globale du monde où tous les pays pensent la même chose, et font la même chose», dit-il.

Soulignant également que le Sénégal interdit est un pays qui interdit l’exhibition, les relations contre-nature avec individus de même sexe, Macky Sall a expliqué que ceux qui ont une orientation sexuelle de leur choix ne font pas pour autant l’Objet d’exclusion.

«Les gens échangent, sensibilisent. Les sociétés évolueront à leur rythme. Cela prendra le temps que cela prendra. Je le rappelle souvent, chaque pays a son propre métabolisme. Et il travail selon son système interne. Nous sommes à l’aise avec nos lois», rappelle le président de la République