Maîtresse d’un homme marié et Mame Mactar Guèye

iGFM – (Dakar) – le front se réveille entre Kalista Sy et le SG adjoint de Jamra. Réagissant à un post de la scénariste de la série, Mame Mactar Guèye alerte : « Beussam dina ñeuw » (son jour viendra) ! Et a même ajouté: « Lou yagoul nak (et ça ne saurait tarder) » (?!). Est-ce réellement une menace ou un quolibet? Nous n’en savons strictement rien. Mais telles sont les faits dans leur stricte réalité. À toutes fins utiles, puisque nulle ne sait de quoi demain sera fait, nous transmettrons sans délais ces captures d’écran à notre avocat et conseiller juridique maître Khassimou Toure, qui indiquera à JAMRA la conduite à tenir ».

