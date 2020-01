Malèye Faye, nouveau directeur général de la Banque de Dakar

iGFM – (Dakar) La banque de Dakar (BDK), a un nouveau patron. Il s’agit du banquier Malèye Faye. Il était jusqu’avant sa nomination par le Conseil d’administration, Directeur Général de Banque d’Abidjan. Depuis le départ de Ibrahima Fall, la Banque de Dakar était dirigée par un DG intérimaire selon Confidentiel Afrique.

Le nouveau patron de la Banque de Dakar n’est pas une recrue inconnue sur l’avenue Roume. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le désormais ex-Directeur Général de la Banque d’Abidjan, Maléye FAYE, a été installé officiellement ce jeudi 02 janvier 2020 comme nouveau DG de Banque de Dakar. On le présente comme un homme du sérail financier, réputé aussi homme des grands challenges.

Malèye Faye débute ses cours chez les sœurs du Saint sacrement de Ziguinchor, ses études moyennes et secondaires, il le fera au lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis avec un parcours sans faute. Le BAC en poche, il fait un bref passage à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). En 1998, Monsieur Faye décroche une maitrise en Finance Audit et contrôle de gestion à Sup de Co, première école supérieure de commerce au Sénégal. Une école dont il fait la fierté car ayant été le parrain de la 22éme promotion.