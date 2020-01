Mamour Diallo-Moustapha Diop : respect aux citoyens lougatois (Khadim Sall, Horizon 2035)

iGFM – (Dakar) – Moustapha Diop, le ministre maire de Louga et Mamadou Mamour Diallo, l’ancien directeur des Domaine, président du mouvement Dolly Macky sont les deux responsables de l’Apr les plus en vue dans la capitale du Ndiambour. Sauf que ces deux responsables n’accordent aucun respect aux citoyens lougatois. C’est la conviction du président du mouvement Horizon 2035 qui a tenu à le dénoncer. Dans un entretien accordé à Igfm. Khadim Sall considère que ces leaders de la mouvance présidentielle gagneraient plus n’ont aucune considération pour les lougatois qui ont fait d’eux ce qu’ils sont devenus en leur accordant leur confiance.

« Je suis très déçu du comportement de ces deux responsables qui n’œuvrent pas pour la stabilité sociale à Louga. Ils profitent de toutes les occasions pour créer le trouble entre leurs partisans. La tenue de l’édition 2020 de la Sierra annuelle de la famille omarienne en est une parfaite illustration. Ils ont déclaré chacun en ce qui le concerne avoir fait la paix alors qu’il en est rien. Installant ainsi une vive polémique entre leurs partisans qui n’hésitent pas souvent à utiliser la force. Cette façon de faire ne les grandit pas aux yeux des populations lougatouises qui en ont assez de ce comportement. Ils doivent au moins respecter le Khalife Thierno Bachir Tall et la solennité de la ziarra et éviter certains comportements qui n’honorent par le président Macky Sall », fulmine Khadim Sall.