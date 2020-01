Man City accroché par Crystal Palace de Kouyaté

Pep Guardiola a alors abattu sa dernière carte : Riyad Mahrez. En grande forme ces dernières semaines mais sur le banc en début de match, l’international algérien est entré à la 73e minute. Il a tenté d’apporter de la folie, par sa qualité de dribble et sa vivacité, mais les Eagles étaient trop compacts, à six dans les 20 derniers mètres. Ils se sont fait prendre sur deux centres de Benjamin Mendy. Particulièrement discret jusque-là, Sergio Agüero s’est réveillé et a inscrit un doublé en cinq minutes (82e, 87e). Las, les Mancuniens n’ont pas tenu ce score. Ils ont concédé l’égalisation trois minutes plus tard lorsque Fernandinho a envoyé dans son but un centre de Zaha (90e). À quinze journées de la fin, ils ont certainement déjà dit adieu au titre.

13

Les Citizens ont 13 points de retard sur Liverpool, alors qu’ils ont joué deux matches de plus.

Le joueur : Benjamin Mendy, centreur fou

Titulaire pour la quatrième fois de suite sur le côté gauche de la défense, Benjamin Mendy s’est surtout signalé sur le côté gauche de l’attaque mancunienne où il a multiplié les centres. D’abord malheureux dans ses tentatives, il a eu raison d’insister : il est à l’origine du premier but de Sergio Agüero, en état avant-dernier passeur, puis passeur décisif sur le second but de l’Argentin.