Mandat illimix : Serigne Mbacké Ndiaye récidive

iGFM – (Dakar) – Pour l’ancien ministre porte-parole du président Wade et leader du mouvement pour la pérennisation du libéralisme, la limitation des mandats présidentiels est anti-démocratique. Serigne Mbacké Ndiaye se dit prêt à affronter ses adversaires autour de débats contradictoires sur sa position sur le mandat présidentiel.

Par ailleurs, Serigne Mbacké Ndiaye qui animait une conférence de presse, milite pour la suppression de la liste nationale et la réduction à 100 du nombre de députés aux législatives. Selon Serigne Mbacké Ndiaye,

Serigne Mbaye Thiam invite par ailleurs le ministère de l’Intérieur à utiliser les militaires pour assurer l’insécurité dans nos villes et nos campagnes. « Il se pose également la question de l’insécurité dans certaines villes notamment à Touba. Et surtout les Chinois qui sont agressés et leurs argents volés. Je pense qu’il faudrait mettre un terme à de tels ajustements. Les policiers et les gendarmes font un excellent travail dans ce pays-là. Mais il faut le reconnaître, ils ne sont pas en nombre suffisant. C’est la raison pour là quelle, nous avons dit que les militaires qui sont dans les casernes doivent pouvoir être utilisés par le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique pour régler cette question là », dit-il.

IGFM