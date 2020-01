Manifestation contre la hausse de l’électricité : Barthélémy Diaz tire sur Macky Sall

iGFM-(Dakar) Le maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Diaz, a encore tapé fort sur le président, Macky Sall et son régime. « Nous sommes la Pour dénoncer les agissements de cette association de malfaiteurs qui pillent nos ressources », a déclaré Barthélémy Diaz, cet vendredi, à Dakar, lors de la grande manifestation contre la hausse du prix de l’électricité organisée par le collectif Noo Lank .

Le Maire de Sacré Cœur a également déclaré qu’il y’a une justice deux poids, deux mesures qui protège les proches du camp présidentiel et réprime les défenseurs des droits citoyens. « Les voleurs de la République, ceux qui pillent nos ressources et détournent l’argent du peuple sont protégés, et Guy Marius qui défend les causes des Sénégalais croupit en prison. C’est injuste et nous ne l’accepterons pas », a dénoncé Barthélémy Diaz.

Birame NDOUR